الحكومة الفرنسية تخفض من 18 إلى 17 عاماً العمر الأدنى لنيل إجازة سوق

بقلم: يورونيوز

تخفض الحكومة الفرنسية اعتباراً من سنة 2024 العمر الأدنى لحصول الأفراد على رخص السََوق بمفردهم من 18 إلى 17 عاماً، على ما أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الثلاثاء.

وأوضحت بورن عبر موقع "بروت" الإلكتروني أن "التقدم للحصول على إجازة سَوق سيصبح في كانون الثاني/يناير 2024 متاحاً اعتباراً من سن السابعة عشرة، وستصبح القيادة ممكنة اعتباراً من عمر 17 عاماً"، بدلاً من 18، معتبرة أن هذا الإجراء سيكون مفيداً للشباب.

ويمكن التقدم راهناً للحصول على إجازة السَوق اعتباراً من سن السابعة عشرة ولكن بشرط أن يقود المتقدّم بالطلب السيارة برفقة شخص حائز رخصة، ولا يحق له أن يتولى يتنقل بالمركبة وحده إلا متى بلغ الثامنة عشرة. وستخفض هذه العتبة عاماً واحداً.

وأكدت بورن حرص الحكومة الفرنسية على أن يتمتع الأفراد بالمستوى المطلوب للتمكن من الحصول على إجازة السَوق، علماً أن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي لوفيات الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

وأعربت جمعيات عدة عن معارضتها لخفض العمر الأدنى لنيل رخصة السَوق.

ورأى رئيس رابطة مكافحة العنف المروي جان إيف لامان أن هذا القرار "هو عكس ما ينبغي القيام به لخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030".

أما المديرة العامة لجمعية "الوقاية المروية" آن لافو فوصفت القرار بأنه "فكرة غير جيدة إذ يحل مشكلة بخطر جديد".