شاهد: حصص تايكوندو لكبار السنّ في النرويج تلاقي نجاحاً ملحوظاً

كيرستي على سبيل المثال يبلغ 77 عاماً من العمر، ويشارك مرتين في الأسبوع في التدريبات. ويقول منظّمو الحصص الرياضية إنها أثرت إيجاباً في حياة كبار السن، إذ أنهم يمضون الوقت معاً ويقيمون علاقات اجتماعية. إضافة إلى ذلك، تبقي التمارين الرياضية هؤلاء في حالة صحية جيدة، ما يؤجل إدخالهم إلى دور المسنين، وهو أمر يخفف الأعباء على الإدارات المحلية.

كيرستي على سبيل المثال يبلغ 77 عاماً من العمر، ويشارك مرتين في الأسبوع في التدريبات. ويقول منظّمو الحصص الرياضية إنها أثرت إيجاباً في حياة كبار السن، إذ أنهم يمضون الوقت معاً ويقيمون علاقات اجتماعية. إضافة إلى ذلك، تبقي التمارين الرياضية هؤلاء في حالة صحية جيدة، ما يؤجل إدخالهم إلى دور المسنين، وهو أمر يخفف الأعباء على الإدارات المحلية.