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بولندا

شاهد: بولندا تقرر إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة

حاجز لدفع رسوم المرور في بولندا
حاجز لدفع رسوم المرور في بولندا   -  Copyright  EBU
بقلم:  يورونيوز

سيسمح المشروع الذي أعدته وزارة البنية التحتية بالتعاون مع وزارة المالية بوقف تحصيل الرسوم على الطرق السريعة التي تديرها الدولة.

اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو المقبل، سيتم إلغاء رسوم المرور على الطرق السريعة في بولندا.

وأعلن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي أن الحكومة اعتمدت اليوم مشروع قانون يقضي بحرية السفر على الطرق السريعة البولندية دون فرض أي رسوم.

وسيسمح المشروع الذي أعدته وزارة البنية التحتية بالتعاون مع وزارة المالية بوقف تحصيل الرسوم على الطرق السريعة التي تديرها الدولة.

ويعد إلغاء رسوم الطرق السريعة أحد البنود الثلاثة التي وضعها حزب "القانون والعدالة" خلال الانتخابات الأخيرة في البلاد.

وقال مورافيكي: "نبني طرقًا سريعة لخدمة الناس في المقام الأول، وليس لصنع آلة لكسب المال. وبالتالي، فإن البوابات المفتوحة هي خير رمز لسياستنا".

من جهته، شدد وزير البنية التحتية البولندي أندريه أدامكزيك على أنه "لن يتم فرض رسوم على الطرق السريعة في بولندا."

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