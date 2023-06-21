سقوط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو ومساعدات مالية أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أسقطت مسيّرتان الأربعاء قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.

وكتب فوروبيوف على تلغرام "تحطمت مسيّرتان اليوم في الساعة 5,30 والساعة 5,50 صباحا (2,30 و2,50 ت غ) قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قرية كالينينتس بقطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى خمسين كيلومترا جنوب موسكو.

وذكر أن "عسكريين" روسا أسقطوا المسيّرتين.

وقال حاكم منطقة موسكو "عثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا" داعيا السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم".

وأوضح أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.

ونادرا ما استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية بهجمات مسيّرات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، في حين تزايد هذا النوع من الهجمات في مواقع أخرى من روسيا.

في مطلع أيار/مايو أسقطت مسيّرتان فوق الكرملين في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا.

كذلك، استهدفت مسيّرات في الأشهر الماضية قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا.

مساعدات إضافية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عن مساعدة اقتصادية أميركية جديدة لأوكرانيا مقدارها 1,3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية، لدى مشاركته في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار هذا البلد المنعقد في لندن.

وقال بلينكن "مع استمرار روسيا في التدمير، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء -- إعادة بناء الحياة وإعادة بناء بلدها وإعادة بناء مستقبلها".