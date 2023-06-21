شاهد: مستوطنون يشعلون النار في سيارات الفلسطينيين عقب مقتل 4 إسرائيليين بهجوم مسلح

بقلم: يورونيوز

هاجم نحو مئة مستوطن يهودي السكان في منطقة حوارة قرب نابلس وأضرموا النيران في أرض زراعية وفق ما أفاد رئيس البلدية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المستوطنين قاموا بحرق أشجار الزيتون.

وفي مساء يوم الثلاثاء قام مستوطنون في اللبن الشرقية وفي قرية بيت فوريك في شمال الضفة الغربية بإحراق محطة وقود وممتلكات تابعة لفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه قام بعدة اعتقالات في قرية عوريف الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مسلح نفذه فلسطينيان من القرية الثلاثاء قرب مستوطنة يهودية واسفر عن مقتل اربعة اسرائيليين.

وأفاد الجيش في بيان "تم نقل المعتقلين للتحقيق معهم من قبل قوات الأمن" موضحًا أن الجنود المنتشرين في قرية عوريف "يحاولون وضع مخططات لمنازل الإرهابيين" الذين نفذوا الهجوم قرب مستوطنة عيلي.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس مجلس قرية عوريف عبد الحميد شحادة أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت عددا من المواطنين".

وقُتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح اصابة احدهم خطرة في هجوم مسلّح استهدف إسرائيليين الثلاثاء قرب مستوطنة عيلي بالضفة الغربية المحتلّة.