شاهد: تلميذات فلسطينيات يشاركن في تشييع زميلتهن التي قضت برصاص إسرائيلي في جنين

بقلم: يورونيوز

تصاعدت حدة العنف في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني منذ العام الماضي، لا سيما بعد تنصيب الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتانياهو في كانون الأول/ديسمبر.

شاركت فتيات فلسطينيات في تشييع جثمان زميلتهن سديل غسان نغنغية (14 عامًا) التي قضت فجر يوم الأربعاء، متأثرة بجروح خطيرة بالرأس أصيبت بها برصاص إسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيّم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية الإثنين.

وفي سابقة منذ عقود استخدم الجيش الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية عسكرية كبيرة في المخيم، مروحية عسكرية إسرائيلية لقصف مواقع فلسطينية في جنين.

وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل المروحيات لقصف مواقع في جنين منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005). واستمرت العملية لأكثر من عشر ساعات، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه. وأسفر الاقتحام عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل ما لا يقل عن 164 فلسطينيا، وعشرون إسرائيلياً في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.