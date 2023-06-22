بحثا عدة ملفات.. رئيس الوزراء القطري يلتقي بوتين في موسكو

بقلم: يورونيوز

تركزت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا قطر، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو، إن بلاده تعول على تعاون مثمر مع دولة قطر وإن هناك تقدما ملموسا في هذا المجال.

وأضاف بوتين أن اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ستقوم بوضع الخطوط العريضة لتطوير العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني SERGEI BOBYLYOV/AFP

من جهته قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه جاء إلى موسكو حاملا رسالة من أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية ومناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين اللذين تربطهما علاقة صداقة قديمة.

وفي وقت سابق اليوم عقدت في العاصمة الروسية، موسكو، مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتركزت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا قطر، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا وسبل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة، والملف النووي الإيراني، والتطورات في فلسطين واليمن وسوريا.