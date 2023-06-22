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ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في انفجار غاز بمبنى سكني في كييف

أفراد خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ يقفون داخل مبنى سكني مدمر في كييف في 22 يونيو 2023، بعد انفجار وحريق في المباني السكنية.
أفراد خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ يقفون داخل مبنى سكني مدمر في كييف في 22 يونيو 2023، بعد انفجار وحريق في المباني السكنية. Copyright SERGEI SUPINSKY
بقلم:  يورونيوز

والانفجار الذي دمر بالكامل عددا من الشقق في طوابق مختلفة من المبنى الكائن في حي سكني بشرق كييف، وقع ليلا "ونجم على الأرجح عن تسرب للغاز"، وفق النيابة العامة

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح خمسة آخرون الخميس في انفجار غاز دمر جزئيا مبنى سكنيا من 15 طابقا في كييف، وفق حصيلة جديدة أعلنتها النيابة العامة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط قتيلين. وقرابة الظهر، عثر على جثة امرأة بين أنقاض الطابق السادس، حسبما ذكرت النيابة على تلغرام.

والانفجار الذي دمر بالكامل عددا من الشقق في طوابق مختلفة من المبنى الكائن في حي سكني بشرق كييف، وقع ليلا "ونجم على الأرجح عن تسرب للغاز"، وفق النيابة العامة

ويعمل عناصر الانقاذ على التأكد من عدم وجود مزيد من الأشخاص تحت الركام، فيما فُتح تحقيق بشبهة "انتهاك إجراءات السلامة"، وفق النيابة.

وأُنقذ 20 شخصا ونشرت أجهزة الطوارئ صورا للمبنى المدمر الذي تفحمت جدرانه بسبب الدخان.

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