شاهد: قتيلان على الأقل وجرحى في قصف روسي على مدينة خيرسون الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

أظهرت مقاطع فيديو نشرته الإدارة العسكرية في مدينة خيرسون الجرحى في المنشأة يعالجون من قبل عمال الطوارئ الصحية.

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون بجروح خلال ضربات روسية على مدينة خيرسون الجمعة حسبما أكدته السلطات الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة، أولكسندر بروكودين عبر خدمة الرسائل "تلغرام" إن الضحيتين كانا من بين عمالب شركة نقل بلدية. وأكدت معلومات نقلها مكتب حاكم خيرسون الإقليمي أن رجلاً يبلغ من العمر 55 عامًا قُتل في مكان القصف ولفظ الآخر الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، أنفاسه متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرته الإدارة العسكرية في مدينة خيرسون الجرحى في المنشأة يعالجون من قبل عمال الطوارئ الصحية.