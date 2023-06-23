"نحن نغتسل بالدماء".. قائد فاغنر يقر بتراجع القوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها

بقلم: يورونيوز

عكس التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكّد بأن أوكرانيا تتكبد خسائر "كارثية" في هجومها المضاد، قال قائد مجموعة فاغنر إن الجيش الروسي، على العكس، يتراجع على عدة جبهات.

قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية الجمعة، إن القوات الروسية تتراجع في شرق أوكرانيا وجنوبها عقب الهجوم المضاد الذي تشنه كييف. وهي تصريحات تتعارض مع التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا تتكبّد خسائر "كارثية".

وقال يفغيني بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي: "ميدانياً يتراجع الآن الجيش الروسي على جبهتي زابوريجيا وخيرسون. القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي إلى الوراء".

وأعلن الكرملين العام الماضي أنه ضم منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا رغم عدم السيطرة عليهما تماماً، وقد حققت أوكرانيا مكاسب محدودة هناك أخيراً.

وأضاف بريغوجين "نحن نغتسل بالدماء، لا أحد يرسل تعزيزات. ما يخبروننا به هو خداع" مشيراً إلى القيادتين العسكرية والسياسية الروسيتين.

وبريغوجين رجل الأعمال البالغ 62 عاماً والذي أصبح شخصية بارزة في العمليات الروسية في أوكرانيا، مقرّب من الكرملين لكنه أيضا منتقد شديد لسياسات موسكو.

كذلك، شكك بريغوجين في الأسباب التي كانت وراء قرار بوتين شن العملية العسكرية في أوكرانيا قائلا: "لم بدأت العملية العسكرية الخاصة؟ كانت الحرب ضرورية من أجل الترويج الذاتي لمجموعة من الأوغاد".