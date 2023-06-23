بقلم: يورونيوز

الولايات المتحدة تستضيف النسخة الاولى من مونديال العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً عام 2052 (فيفا)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، منح الولايات المتحدة حق استضافة أول نسخة من كأس العالم للأندية الموسعة والتي ستشمل 32 فريقاً.

وجاء في بيان للهيئة الدولية: "أخذت عملية اختيار المضيف في الاعتبار متطلبات البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن الأهداف الإستراتيجية الأوسع للبطولة"، علماً أن الولايات المتحدة تستضيف الى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً بدلا من 32.

واتخذ فيفا هذا القرار "بالإجماع" خلال اجتماع عقده عبر تقنية الاتصال بالفيديو من مقره في زيوريخ، وأضاف: "تم التوصل إلى القرار بناء على مكانة الولايات المتحدة كرائدة دائمة في تنظيم الأحداث العالمية ولأنه سيسمح لفيفا بزيادة التضافر قبل كأس العالم 2026، لصالح البطولتين وتطوير كرة القدم في منطقة أميركا الشمالية".

أضاف فيفا أنه سيعلن في وقت لاحق عن المواعيد والملاعب المضيفة وجدول المباريات.

من جهته، اعتبر السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أن "مونديال الأندية 2025، سيكون قمة النخبة الكروية على صعيد الأندية المحترفة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة جنباً إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل، فإن الولايات المتحدة هي المضيف المثالي لإطلاق هذه البطولة العالمية الجديدة".

وصادق فيفا في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الاندية الى 32 اعتباراً من نسخة 2025 وأعلن مطلع العام الحالي عن كيفية توزيعها بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 نادياً، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والافريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الأوقياني بالإضافة إلى ناد من البلد المضيف.

وتستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في أواخر العام الحالي بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية.

في سياق آخر، أعلن فيفا "إرجاء الإطلاق الرسمي لعملية تقديم ملفات" استضافة كأس العالم 2030 إلى حين اجتماعه المقبل في أيلول/سبتمبر او تشرين الأول/أكتوبر 2023، وإرجاء الإعلان عن اسم المضيف من "القسم الثالث في 2023 إلى القسم الرابع في 2024".

ويصادف مونديال 2030 الذكرى المئوية للنسخة الأولى من النهائيات العالمية وقد قدمت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيمها بالإضافة إلى ملف ثان يجمع إسبانيا والبرتغال والمغرب.