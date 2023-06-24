بريطانيا تعتقل مصريا يشتبه بأنه العقل المدبر وراء تهريب آلاف المهاجرين

بقلم: يورونيوز

عبّرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عن اعتقادها بأن المصري(40 سنة) الذي اعتقلته في لندن أمس الأربعاء، يعمل مع شبكات تهريب البشر في شمال إفريقيا لتنظيم رحلات للمهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا.

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا السبت، أن السلطات المحلية وجّهت الاتهام إلى مصري يبلغ من العمر 40 عاماً، للاشتباه في تنظيمه عمليات تهريب آلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط.

أوقف أحمد رمضان محمد عبيد الأربعاء في منطقة هاونزلو بغرب لندن، خلال عملية شاركت فيها السلطات الإيطالية. ومثل أمام القضاء صباح السبت، وسيبقى قيد التوقيف حتى جلسة الاستماع التالية في لندن أواخر تموز/يوليو.

ويشتبه المحققون في أنه نظّم عبور آلاف المهاجرين من ليبيا الى إيطاليا عبر البحر المتوسط العام الماضي بالتعاون مع شبكات تهريب في شمال إفريقيا، في عمليات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب يتكدس عليها مئات المهاجرين.

وقال كبير مسؤولي التحقيق في الوكالة دارين بار في بيان: "نشتبه في أن هذا الرجل كان يدير عمليته من المملكة المتحدة ويدبر لتهريب آلاف المهاجرين".

وتأتي القضية بعد توقيف تسعة مصريين في اليونان هذا الأسبوع في إطار تحقيق في غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط أدى إلى مقتل 82 شخصاً على الأقل، بينما لا يزال مئات في عداد المفقودين ويرجح أنهم لقوا حتفهم.