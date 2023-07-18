بسبب تنديده بالتمييز بحق الأقباط..الباحث المصري باتريك زكي مجددا في السجن لثلاث سنوات

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

كان باتريك زكي يواجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالاً على الإنترنت في عام 2020 روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع. ويعد الأقباط أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين.

حُكم على الباحث المصري باتريك زكي الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد نشره مقالًا يندد بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر، وفق منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي ينتمي إليها.

حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة شمال القاهرة على زكي بالسجن ثلاث سنوات وأوقف على الفور ونُقل إلى السجن، وفق تصريح حسام بهجت مؤسس المبادرة، علمًا أن زكي أوقف مدة 22 شهرًا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وليس من الممكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر.

كان باتريك زكي يواجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالاً على الإنترنت في عام 2020 روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع. ويعد الأقباط أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين.

وزكي المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي والباحث لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوقف في شباط/فبراير 2020 بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.