شاهد: السلطات الروسية تنشر الحواجز الإسمنتية في منطقة ليبيتسك جنوب موسكو

بقلم: يورونيوز

أعلنت سلطات ليبيتسك السبت أنّ مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالى 400 كيلومتر جنوب موسكو، وهو ما يؤكّد تقدمّ هؤلاء المتمرّدين نحو العاصمة الروسية.

وقال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على تطبيق تلغرام إنّ عناصر من مجموعة فاغنر "يتنقلون في أراضي منطقة ليبيتسك"، ما أجبر السلطات إلى نشر الحواجز الإسمنتية لمواجهة أي تقدم محتمل.

وأضاف أنّ "وكالات تطبيق القانون والسلطات تتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكّان. الوضع تحت السيطرة".

وكانت سلطات منطقة ليبيتسك دعت في وقت سابق السبت السكّان إلى لزوم المنازل.

ومنذ إعلان تمرّد مجموعة فاغنر مساء الجمعة رُصدت قواتها في ثلاث مناطق روسية هي روستوف وفورونيج وليبيتسك.

وقال المدوّن العسكري الروسي الشهير "ريبار" إنّ مقاتلي فاغنر في منطقة ليبيتسك "تجاوزوا مدينة يليتس" الواقعة على بُعد 340 كيلومتراً من موسكو وينوون على ما يبدو عبور الجسر فوق نهر أوكا ومواصلة توجّههم عبر الطريق السريع الذي يربط جنوب البلاد بالعاصمة.

وتقع الحواجز الرئيسية التي نصبتها القوات الأمنية الروسية إثر بدء التمرّد في محيط هذا الجسر على ما أكدت قناة "ريبار"، وهو مدوّن مقرب من الأوساط العسكرية الروسية، عبر تلغرام.