بوتين: الهجوم المضاد فاشل وأوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد

بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الروسي أن الجيش الأوكراني خسر 245 دبابة وأكثر من 600 مدرعة أخرى من أنواع مختلفة، في هجومها المضاد الذي وصفه ب"الفاشل".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في القوات والمعدات منذ بدء هجومها المضاد، وأضاف: "لقد فقدت 245 دبابة وأكثر من 600 مدرعة أخرى من أنواع مختلفة، من بينها الفهود والمدرعات الفرنسية والأمريكية، كل شيء يحترق بشكل جيد".

كما زعم بوتين أن الجيش الأوكراني يعُيد تجميع صفوفه بعد ما وصفه بـ"لهجوم المضاد الفاشل" ويمكن أن يستعد لمحاولات جديدة لمهاجمة المواقع الروسية.

وأضاف بوتين: "بطبيعة الحال، فإنهم يخشون التعرض لمثل هذه الخسائر الهائلة في المستقبل، لأن ذلك قد لا يؤدي فقط إلى فقدان قدرتهم الهجومية، ولكن فقدان قدرة الجيش بشكل عام".

ومع ذلك، أقر الرئيس الروسي أيضاً بأن أوكرانيا لم تستنفد قوتها الهجومية بعد، وقال:"لا تزال لديها احتياطيات كبيرة، تخطط أين وكيف تستخدمها".