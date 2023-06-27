"رحلة الموت".. تعرف على الطائرة التي استخدمها الحكم العسكري في الأرجنتين لرمي المعتقلين بالمحيط

بقلم: يورونيوز

احتفل مسؤولون حكوميون وأقارب ضحايا الدكتاتورية العسكرية الأرجنتينية يوم الاثنين بعودة طائرة استخدمت في "رحلات الموت" سيئة السمعة، حيث كان الجيش يرمي المعتقلين أحياء في البحر.

وأعيدت الطائرة إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم السبت لعرضها في مركز اعتقال غير قانوني سابق تحول الآن إلى متحف لأهوال الحكم العسكري بين عامي 1976 و1983.

وكانت الطائرة في السابق في فلوريدا، واستخدمت لنقل البريد، قبل أن تصبح فيما بعد منصة للقفر بالمظلات.

وهذه هي أول طائرة ثبت في محكمة قضائية أن المجلس العسكري الأرجنتيني استخدمها لإلقاء المعتقلين من السماء في المحيط، وهي واحدة من الأعمال الوحشية في تلك الفترة الدموية.

الطائرة الأرجنتينية AP Photo

كما كان معروفًا، نقلت طائرة "رحلة الموت" عددًا لا يحصى من الأشخاص حتى الموت.

ويعتبر المجلس العسكري الأرجنتيني على نطاق واسع أكثر الديكتاتوريات العسكرية فتكًا التي حكمت معظم أمريكا اللاتينية في السبعينيات والثمانينيات.

واعتقلت وعذبت وقتلت أشخاصًا يشتبه في معارضتهم للنظام. وتقدر جماعات حقوق الإنسان مقتل 30 ألف شخص واختفى كثير منهم دون أن يترك أثرًا.