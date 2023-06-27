شاهد: قتيلان و22 جريحاً في قصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو سقوط قتيلين و22 جريحاً على الأقلّ في قصف صاروخي طال الثلاثاء مطعماً في وسط كراماتورسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا.

وجاء في منشور للوزير على تلغرام "قتل شخصان وجرح 22، بينهم طفل. تضرّر مطعم ومنازل عدّة"، مشيراً إلى احتمال وجود ضحايا آخرين عالقين تحت الأنقاض.

وكان حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو قد قال في تصريح للتلفزيون إنّ "صاروخين سقطا على مدينة كراماتورسك" وأصابا مطعماً في وسط المدينة "حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين".

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في مكان الضربة سيارات إسعاف وعناصر من الشرطة والجيش ورئيس بلدية المدينة.

وطال القصف مطعم ريا بيتزا وقد تجمّع أمامه بعد الضربة حشد من الناس.

وقالت ناتاليا التي كانت تقف أمام المطعم إنّ أخاها غير الشقيق نيكيتا البالغ من العمر 23 عاماً كان في الداخل في المكان المخصّص لصنع البيتزا.

وأضافت وقد أجهشت بالبكاء "لم يتمكّنوا من إخراجه (من تحت الركام). كان الركام يغطيه".

وكراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكّانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد.

وتقع كراماتورسك على بُعد حوالي 30 كلم عن خط الجبهة.