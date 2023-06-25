مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف روسي على كوبيانسك شرق أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية الأحد لقطات لما وصفته بأنه "معقل أوكراني يتم القضاء عليه في اتجاه كوبيانسك".

في صباح الأحد 25 نيسان/ أبريل، أطلقت القوات الروسية صاروخ S-300 على مركز كوبيانسك في منطقة خاركيف. مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم قصف المنطقة مع المسلحين المتواجدين فيها ومخزون الذخيرة بأسلحة عالية الدقة بعد اكتشاف المنطقة المحصنة.

وأضافت: "نتيجة الضربة، دمرت مواقع الأوكرانيين وأسلحتهم وذخائرهم بالكامل".

وفقاً لحاكم منطقة خاركيف، تم نقل ثلاثة مدنيين إلى المستشفى، وأصيب 7 آخرون بجروح طفيفة وتلقوا المساعدة على الفور. حتى الساعة 10 صباحاً، ظل شخصان تحت الأنقاض.