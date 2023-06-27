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شاهد: الرئيس الأوكراني يكرّم عددًا من جنوده على جبهات القتال

زيلينسكي مكرمًا أحد جنوده
زيلينسكي مكرمًا أحد جنوده Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي بجنود من اللواء الرئاسي التابع للجيش الأوكراني يوم الإثنين.

وقال مكتب زيلينسكي إنه زار القوات المتمركزة بالقرب من بيرديانسك، وشكر الجنود على استعادة السيطرة على البلدات في المنطقة.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق يوم الاثنين إنه عقد اجتماعات مع كبار جنرالاته بشأن الخطوات التالية للجيش الأوكراني وسط هجومه المضاد ضد القوات الروسية.

وأضاف الرئيس أنه أجرى مفاوضات مع الحلفاء، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن حزم إمدادات الأسلحة.

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