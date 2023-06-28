الأهلي السعودي يحسم اتفاقه مع تشيلسي بضم الحارس السنغالي مندي إلى صفوفه

بقلم: يورونيوز

"أسد التيرانغا.. أفضل حارس في العالم، إدوار مندي أهلاوي"، هذا ما كتبه نادي الأهلي السعودي في حسابه على تويتر، معلناً تعاقده رسمياً مع السنغالي إدوار مندي حارس مرمى تشيلسي اليوم الأربعاء.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع الحارس الدولي السنغالي إدوار مندي قادماً من صفوف تشيلسي الإنكليزي. ونشر الأهلي فيديو عبر موقعه الرسمي على تويتر مرحباً بالوافد الجديد، وارفقه بعبارة "أسد التيرانغا، أفضل حارس في العالم، إدوار مندي أهلاوي"، وذلك من دون أن يعلن قيمة الصفقة أو مدة العقد.

وكتب مصحوباً بمقطع فيديو لمندي البالغ 31 عاماً وهو يوقع على عقده: "أهلاً مندي.. أفضل حارس مرمى في العالم".

في المقابل، جاء في بيان على موقع تشيلسي: "بعد أن بدأ مسيرته في المستويات الدنيا من كرة القدم الفرنسية، وحتى أنه أمضى عدة أشهر بدون نادٍ، ارتقى إلى قمة كرة القدم الأوروبية مع تشيلسي".

وتابع "شخصية محبوبة للغاية داخل وخارج الملعب، سيكون له دائماً مكانته في تاريخنا لمساهماته المهمة في فوزنا بدوري أبطال أوروبا 2021". وأضاف "لذلك، ومن أجل كل شيء آخر، نحن ممتنون. حظاً سعيداً، إيدو!".

وأشارت تقارير صحافية أن تشيلسي سيحصل على مبلغ بقيمة حوالي 17 مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل الحارس السنغالي على راتب قرابة 12 مليون دولار، إضافة إلى 3 ملايين مكافآت، في صفقة تمتد حتى عام 2026.

وانضم مندي إلى تشيلسي في صفقة لمدة 5 سنوات بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، قادماً من رين الفرنسي الذي أمضى في صفوفه موسم 2019-2020، علماً أنه كان دافع عن ألوان الفريق الرديف لمرسيليا ورينس الذي قاده للفوز بلقب الدرجة الثانية موسم 2017-2018 والصعود إلى النخبة.

فرض مندي نفسه بين الخشبات مع تشلسي فتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وبالكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية عام 2021 ،الذي اختير خلاله أفضل حارس مرمى في العالم من قبل الاتحاد الدولي للعبة، كما ساهم في فوز منتخب بلاده بأول لقب في كأس إفريقيا عام 2022.

وبرغم خسارته لمركزه الأساسي لصالح الإسباني كيبا أريسابالاغا موسم 2022-2023 مع تشلسي، لعب مندي دوراً حاسماً في تأهل "أسود تيرانغا" إلى ثمن نهائي مونديال قطر العام الماضي، في الفوز المثير على الإكوادور 2-1 في دور المجموعات، قبل أن يخسروا أمام إنكلترا صفر-3 ويفشلوا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن، مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم الى النصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم، والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش إلى الهلال.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.