شاهد: حفل تقديم كريم بنزيما مع اتحاد جدة

بقلم: يورونيوز

تبدأ الحفلة بعرض الكرة الذهبية التي حصل عليها بنزيما، وبكلمات تحفيزية للاّعب. ثم تنطلق عروض الليزر والموسيقى. وسيتم تقديم كأسي السوبر السعودي والدوري السعودي اللذين فاز بهما الاتحاد في الموسم المنصرم.

يقدّم نادي الاتحاد السعودي لاعبه الجديد، كريم بنزيما، لوسائل الإعلام مساء اليوم الخميس، في حفل يقام في ملعب الجوهرة المشعة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث المهاجم الفرنسي عن مغامرته المرتقبة مع الاتحاد قائلاً: "اخترت هذا الفريق لأنه فريق رابح يُحرز تقدماً دائماً، أحب مشجعيه الحماسيين وطموحاته العالية".

وأضاف: "الشعب السعودي استقبلني يحفاوة منقطعة النظير وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، أنا هنا كي أضع الفريق في المكان الصحيح، في القمّة".

وأعلن اتحاد جدة تعاقده هذا الأسبوع مع المهاجم الفرنسي حتى يونيو/ حزيران 2026، ليحصل على راتب سنوي يبلغ 55 مليون دولار.

ويُذكر أن بنزيما أنهى رحلته مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد 14 عاماً أمضاها داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولن يلعب اتحاد جدة أي مباراة رسمية قبل شهر يوليو القادم، حيث يلتقي مع الترجي التونسي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.