شاهد: الشرطة الأمريكية تنشر مقطع فيديو للمواجهات مع مسلح في مجمع تجاري في دالاس

بقلم: يورونيوز

نشرت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر ضابطًا يقتل مسلحًا أقدم على إطلاق النار في مجمع تجاري في دالاس في أيار/ مايو الماضي، منهيًا حياة 8 أشخاص.

ويعرض الفيديو اللحظات الأخيرة لماوريسيو غارسيا، 33 عامًا، بعد أن دخل بمواجهة مع الشرطة.

وكان من بين القتلى ثلاثة أفراد من عائلة أمريكية كورية بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وشقيقتان صغيرتان وحارس أمن ومهندس من الهند. ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء الهجوم.

وجاء إطلاق النار في عام شهد وتيرة غير مسبوقة من عمليات القتل الجماعي.

تبرئة عناصر الشرطة

يبدأ الفيديو المصوّر من كاميرا مثبتة على جسم أحد عناصر الشرطة الذي كان في نقاش مع أحد الأطفال، قبل أن يبدأ صوت إطلاق النار في المركز التجاري.

وبينما كان يجري، صرخ الضابط طالبًا من الناس الخروج سريعًا، وقال لزملائه: "يبدو أننا نواجه عملية إطلاق نار جماعية".

وواصل الضابط الركض عبر الأروقة الخارجية للمكان، بينما استمر صوت إطلاق النار.

لاحقًا، أطلق الضابط النار، قبل أن يصرخ: "لقد أسقطته" في إشارة إلى استهداف المسلح.

وتم نشر الفيديو بعد يوم من تبرئة هيئة محلفين كبرى للضابط من ارتكاب مخالفة، مشيرة إلى أن "استخدام القوة مبرر بموجب قانون تكساس"، وفقًا لبيان للشرطة.

وأشاد رئيس شرطة آلن بريان هارفي في البيان بالضابط.