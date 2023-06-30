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عاجل. منع الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام

البرازيل
البرازيل Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز

منع الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام

منعت محكمة برازيلية الجمعة الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما دانته بـ"استغلال السلطة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.

ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيّده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاماً) من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرّف. لكن دفاع الرئيس السابق أعلن أنّه سيستأنف الحكم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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