سفينة إغاثة تنقذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

بقلم: يورونيوز

بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فُقد أثر 1724 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسّط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

أنقذت سفينة الإغاثة "أوشن فايكينغ" أمس الأربعاء 86 شخصا قبالة سواحل ليبيا، كانوا على متن زورق مطاطي كان انطلق من الشزاطئ الليبية، في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وقال متحدّث باسم المنظّمة الخيرية في تصريح لوكالة فرانس برس: "إن الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون من الجفاف والإرهاق ومن حروق ناجمة عن الوقود".

وأوضح المتحدث أن 80% من هؤلاء المهاجرين من القصّر، الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسّط بمفردهم، من دون ذويهم، وكانوا يفتقدون إلى سترات نجاة، وإن البعض كان يعاني من حروق بسبب الوقود.

وقالت السلطات الإيطالية إن الركاب تم توجيههم إلى مرفأ باري، الذي تقول المنظمة إن الوصول إليه يستغرق ثلاثة أيام.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية وصل نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا بحرا منذ مطلع العام الحالي، قادمين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.