"بينهم مولود جديد".. حوالى 40 مفقوداً في غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا

بقلم: يورونيوز

القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وعلى متنه 40 شخصاً باتوا الآن في عداد المفقودين.

أكّدت المتحدّثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، كيارا كاردوليتي لوكالة فرانس برس الجمعة، أنّ نحو أربعين شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين الخميس قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة.

وكتبت كاردوليتي في تغريدة على تويتر أنّ بين المفقودين مولوداً جديداً واحداً على الأقلّ.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو لفرانس برس إنّ القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.