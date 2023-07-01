فيديو: مراسم تشييع جثمان الشاب نائل الذي أشعل بمقتله فرنسا لأربع ليال متتالية

بقلم: يورونيوز

انطلقت السبت مراسم تشييع الشاب البالغ 17 عاما الذي قتل برصاص شرطي فرنسي، بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخللها توقيف أكثر من ألف شخص.

وأصيب الفتى نائل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.

وبدأت السبت مراسم تشييع نائل في ضاحية نانتير غرب باريس حيث قضى الثلاثاء. وقالت سيدة تشارك في المراسم لوكالة فرانس برس "لترقد روحه بسلام وتتحقق العدالة. أتيت لمساندة والدته، كان وحيدها".

وأكد محامو العائلة أن السبت سيكون "يوم صلاة" لعائلة نائل، طالبين من وسائل الإعلام عدم حضور المراسم "احتراما لخصوصية العائلات الثكلى".

وكانت الحكومة قررت إلغاء كل "الأحداث الكبيرة" مثل حفلتي المغنية ميلين فارمر يومي الجمعة والسبت في استاد فرنسا وأمرت بوقف حركة الحافلات والترامواي في كل أرجاء البلاد بعد التاسعة مساء (الساعة 19,00 ت غ).