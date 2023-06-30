شاهد: خسائر بملايين اليورو جراء حرق ونهب وتخريب رافق احتجاجات على مقتل شاب في فرنسا

بقلم: يورونيوز

اندلعت مظاهرات وأعمال عنف في جميع أنحاء فرنسا إثر مقتل الشاب نائل البالغ من العمر 17 عامًا برصاصة على إشارة مرور في بلدة نانتير خارج باريس، الثلاثاء.

قال كليمان بون، مسؤول النقل الفرنسي إن الخسائر بلغت حوالى 8 ملايين يورو حيث تسبب استهداف 12 حافلة وتدميرها في ضاحية أوبيرفيلييه في باريس.

وفي مدينة مرسيليا تم إحراق 156 صندوق مخصص للقمامة، وتعرضت 14 سيارة للحريق وتضررت عشرات الشركات بحسب عمدة مرسيليا، بينوا بايان.

وفي مدينة روبيه بشمال فرنسا، أُحرق عقار تجاري بالكامل يحوي مئات من الموظفين. وتم إغلاق المنطقة أمنيا حول المبنى بسبب خطر الانهيار.

نشرت الحكومة الفرنسية 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء.

واستدعي نحو ألفي عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس في أعقاب مقتل الشاب نائل م. البالغ 17 عاماً برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة صباح الثلاثاء.