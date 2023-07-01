أعمل نهب ترافق رابع ليلة من الاحتجاجات على مقتل الفتى نائل في فرنسا

بقلم: يورونيوز

تواصلت أعمال الشغب في مدن فرنسية مثل باريس وليون ومرسيليا، لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخللها توقيف نحو ألف شخص.

لم تستطع قوات الأمن الفرنسية رغم انتشارها بالآلاف من منع مثيري الشغب، الذين كانوا غالبا مقنعين، من أعمال النهب في باريس (تعرض متجر "كونفوراما" في الإقليم الباريسي سانت سان دوني إلى النهب)، وليون ومرسيليا وغرونوبل ومدن أخرى. وقالت الشرطة إنها أوقفت 1300 شخصا على صلة بأعمال الشغب في أنحاء البلاد.

واضرمت النيران في حوالى 1350 سيارة، فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة، بحسب وزارة الداخلية التي أحصت 31 هجوما على مراكز للشرطة و16 على مراكز للشرطة البلدية و11 على ثكنات للدرك.

في مدينتي ليون وغرونوبل في وسط البلاد الشرقي، جرت مواجهات حتى ساعة متقدمة من الليل بين جماعات من الشباب الملثمين في غالب الأحيان، يتنقلون مهرولين أو على دراجات ويطلقون المقذوفات باتجاه عناصر الشرطة، الذين كانوا يردون بإطلاق الغاز المسيل للدموع. في فول أن فلان في ضاحية ليون أطلق أحد المشاغبين النار من بندقية باتجاه عناصر من الشرطة على ما أفادت وزارة الداخلية.

وعرفت مرسيليا ثاني مدن البلاد ليلة مضطربة ما دفع وزير الداخلية جيرارلد دارماران إلى إرسال تعزيزات إليها. وكانت الشرطة أعلنت توقيف 88 شخصا فيها قرابة الساعة الثانية فجرا (منتصف الليل ت غ) في صفوف مجموعات من الشباب غالبا ما يكونون مقنعين و"يتحركون بسرعة".

وتشهد فرنسا مراسم جنازة الشاب نائل اليوم السبت، وكان الفتى وهو من أصول جزائرية أصيب برصاصة في الصدر، أطلقها شرطي عن مسافة قريبة عندما كان عنصران يحاولان وقف سيارته بعدما رفض الامتثال على ما تفيد السلطات. ووجهت إلى الشرطي الدراج البالغ 38 عاما الخميس تهمة القتل العمد، ووضع الحبس.