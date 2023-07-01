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المال السعودي والرياضة.. البرتغالي كاسترو يرحل عن بوتافوغو البرازيلي من أجل تدريب النصر

المدرب البرتغالي لويس كاسترو
المدرب البرتغالي لويس كاسترو Copyright Dolores Ochoa/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي لكرة القدم الجمعة أن مدربه البرتغالي لويس كاسترو سيترك فريقه من أجل تدريب النصر السعودي بقيادة مواطنه كريستيانو رونالدو.

وقال النادي في بيان "تم إبلاغ بوتافوغو من قبل المدرب لويس كاسترو بقراره قبول عرض من ناد في الخارج، الأمر الذي يضع حدا لنشاطه كمدير فني للفريق".

وكان كاسترو (61 عاما) قال قبل أسبوعين إنه تلقى عرضا ماليا مغريا من الفريق السعودي بعقد لمدة عامين.

ولم يعلن نادي النصر رسميا حتى الآن وصول المدرب البرتغالي.

وسبق لكاسترو أن أشرف على الخصوص على تدريب مواطنه بورتو وشاختار دانييتسك الاوكراني قبل وصوله في آذار/مارس 2022 إلى بوتافوغو المملوك لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور الذي اشترى أيضًا أولمبيك ليون الفرنسي هذا العام.

ويضم فريق النصر العديد من اللاعبين البارزين فضلا عن رونالدو، مثل حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا ولاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو والمهاجم الأرجنتيني غونسالو مارتينيس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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