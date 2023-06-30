أغلى بقرة في العالم تحطم رقمها القياسي وتقترب من 4.5 ملايين دولار فمن يشتري؟

بقلم: يورونيوز

كسرت أغلى بقرة في العالم رقمها القياسي بعدما بيع جزء من حقوق ملكيتها بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي في البرازيل ليصل سعرها كاملاً إلى 4.3 ملايين دولار.

وتم بيع ثلث ملكية البقرة البيضاء البالغة من العمر أربع سنوات ونصف وتدعى "فياتينا" في مزاد عُقد في بلدة أراندو بمقاطعة ساو باولو البرازيلية.

وكانت نصف ملكية فياتينا قد بيعت بسعر يوازي 800 ألف دولار عام 2022 وهو ما كان رقماً قياسياً جديدا آنذاك.

وتنتمي البقرة إلى سلالة نيلور البرازيلية الأصيلة ويُظهر سعرها العالي رغبة العديد من البرازيليين في اقتنائها والاحتفاء بها والحفاظ عليها.

وتتميز أبقار تلك السلالة بفرائها الأبيض اللامع مع حدبة منتفخة فوق أكتافها ولديها مقاومة عالية لدرجات الحرارة المرتفعة.

كذلك تتميز بصلابتها وقدرتها على العيش على علف رديء الجودة ورخيص الكلفة بسبب التمثيل الغذائي الفعال لأجسادها.

كما أنها تتكاثر بسهولة ، حيث أن للإناث فتحات حوض أوسع وقنوات ولادة أكبر وهي مقاومة أيضا لعدد من الالتهابات الطفيلية بسبب نسيج جلدها الكثيف مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.