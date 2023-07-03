هل تتابع شركة أوشن غيت الأمريكية التي فقدت الغواصة تيتان رحلة تيتانيك الاستكشافية؟

بقلم: يورونيوز

في بداية تموز/يوليو نشرت صحيفة ذي نيويوركر الأمريكية تقريراً موسّعاً حول انفجار الغواصة [الذي يعدّ سابقة إذ لم يحصل مثله قبلاً] وجاء فيه أن عدّة خبراء حذروا الشركة من تصميم الغواصة تيتان منذ أكثر من 5 سنوات.

لا تزال شركة أوشن غيت الأمريكية التي فقدت غواصة على متنها 5 أشخاص من نحو أسبوعين، تسوّق على موقعها لرحلاتها الاستكشافية إلى قاع المحيط بهدف رؤية حطام سفينة تيتانيك.

وصفحات الإعلانات لا تزال موجودة رغم إعلان صغير كتب بالأحمر جاء فيه أن الشركة أوقفت جميع رحلاتها حالياً، من دون تفاصيل إضافية.

ومن المقرر أن تقوم الشركة برحلتين في حزيران/يونيو من العام 2024، فيما أشار الموقع إلى أنّه على الزبائن الراغبين في القيام بالمغامرة الاستفسار لمعرفة التواريخ المتاحة للرحلات في 2023.

وكانت غواصة تيتان التابعة للشركة وعلى متنها 5 أشخاص انقطع الاتصال بها بعد ساعتين من الرحلة وتبيّن لاحقاً أنها انفجرت نتيجة للضغط في 18 حزيران/يونيو الماضي ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

والأربعاء الماضي أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه عثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام الغواصة السياحية. وعثر على الحطام في قعر المحيط على بعد نحو 500 متر من تيتانيك.

وفي بداية تموز/يوليو نشرت صحيفة ذي نيويوركر الأمريكية تقريراً موسّعاً حول انفجار الغواصة [الذي يعدّ سابقة إذ لم يحصل مثله قبلاً] وجاء فيه أن عدّة خبراء حذروا الشركة من تصميم الغواصة تيتان منذ أكثر من 5 سنوات.

وذكر التقرير أن الخبراء ناشدوا المدير التنفيذي لأوشن غيت، ريتشارد ستاكتن راش، بالتخلي عن رغباته، كما قدموا شكاوى لمسؤولين حكوميين أمريكيين.

وقال التقرير إن المأساة يجب أن تساهم في تنظيم حقبة جديدة من لسياحة المغامرات، إذ ثبت أن رحلة تيتان إلى قاع المحيط كانت خطيرة للغاية.

وخلص التقرير إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تتدخل قبل وقوع الكارثة.