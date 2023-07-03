شاهد: مزارعو الأرز في فيتنام يستغلون برودة الليل لبدء غرس بذورهم

بقلم: يورونيوز

كانت الساعة الثالثة صباحًا، عندما توجه مزارع الأرز تران ثي لان إلى الحقول التي تغمرها المياه في ضواحي هانوي الفيتنامية لبدء الزراعة، في محاولة للانتهاء قبل وصول الحرارة الشديدة لهذا اليوم.

وأصبحت الزراعة في الظلام منقذًا لعدد لا يحصى من المزارعين في شمال ووسط فيتنام خلال فصول الصيف الحارة، حيث تكافح دول جنوب وجنوب شرق آسيا درجات حرارة قياسية هذا العام.

وقال لان (47 عامًا) لوكالة فرانس برس: "من الصعب جدًا زراعة الأرز عندما تكون الشمس قوية".

"أكثر إنتاجية"

ومع بدء شهر تموز/ يوليو، انطلق لان في الزراعة الليلية، حيث توقع خبراء الأرصاد امتدادًا طويلًا لفترات الحر، حيث ستتجاوز درجات الحرارة اليومية 37 درجة مئوية.

وقال المزارع: "مع عدم وجود ضوء كافٍ، قد لا تكون الزراعة على خط مستقيم، ما يصعّب عملية الحصاد. ونحن نعتمد في الليل على مصابيح مثبتة على رؤوسنا".

ومثل لان، سيعمل المزارع نجوين هونغ فونغ البالغ من العمر 62 عامًا من الساعة 4 بعد الظهر حتى 9 مساءً، ومن ثم من الساعة 3 صباحًا حتى 9 صباحًا.

زراعة الأرز في فيتنام NHAC NGUYEN/AFP or licensors

وقال فونغ: "مع درجات الحرارة المرتفعة للغاية، فإن العمل خلال النهار أمر مزعج ومرهق للغاية، على الرغم من أنني بالطبع أستطيع أن أرى بشكل أكثر وضوحًا".

وأضاف: "العمل ليلاً أكثر إنتاجية وأقل تشتتاً".

في النهار أو الليل، يمكن للمزارعين مثل لان وفونغ أن يكسبوا ما يصل إلى 40 دولارًا في اليوم، وهو مبلغ كبير في بلد يكسب فيه العمال في المناطق الريفية عادةً حوالي 250 دولارًا شهريًا.