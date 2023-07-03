قوات خفر السواحل التركي تنقذ حوالى مئة مهاجر

بقلم: يورونيوز

أعلنت تركيا الاثنين أنها أنقذت 95 مهاجراً كانوا على متن ثلاثة قوارب مكتظة قبالة سواحلها في بحر إيجه، متهمة اليونان "بإبعادهم".

ووفقاً لمعلومات خفر السواحل التي نشرتها وزارة الداخلية التركية، فقد شوهد أول قارب مطاطي "على متنه 37 مهاجراً" فجر السبت قبالة ساحل أيفاجيك (شمال غرب)، الواقع على بعد عشرة كيلومترات من جزيرة ليسبوس اليونانية.

بعد ساعة، حوالي الخامسة صباحاً (02,00 ت غ)، تم إنقاذ 11 شخصاً قبالة إزمير (غرب) كانوا على متن قارب مطاطي "أبعدتهم عناصر يونانية باتجاه المياه الإقليمية التركية"، حسب سلطات أنقرة.

وتكرر الأمر ظهراً قبالة أياشيك، حيث أوقف خفر السواحل التركي "47 مهاجراً غير قانونيين".

تتهم تركيا جارتها اليونان بالتخلص من طالبي اللجوء من خلال إعادتهم إلى مياهها الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.