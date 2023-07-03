بعد أن وصفت الرجال بـ "الخرفان".. إحالة رضوى الشربيني للتحقيق

بقلم: يورونيوز

بعد الهجوم اللاذع الذي تعرضت له، اضطرت مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة"، إلى إزالة المنشور من فيسبوك.

بعد أن وصفت الرجال بـ "الخرفان"، أعلنت إدارة قنوات "سي بي سي" CBC المصرية، تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بعد أن أساءت في منشور لها على فيسبوك لإسم المؤسسة وسمعتها بحسب تعبيرهم.

وكانت الشربيني قد كتبت في منشور على صفحتها عبر فيسبوك: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟"، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وأغضب المتابعين الرجال الذين أعربوا عن رفضهم لهذا التشبيه.

وبعد الهجوم اللاذع الذي تعرضت له، اضطرت مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة"، إلى إزالة المنشور من فيسبوك.

وقالت إدارة قنوات "سي بي سي" CBC في تغريدة نشرتها عبر توتير: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

وقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان، إن "رضوى الشربيني و ياسمين عز (هي أيضا مذيعة مصرية وغالبا ما تثير الجدل بتصريحاتها) وجهان لعملة واحدة لمستوى متدني في الإعلام".

وتساءل محمود الصحفي: "من يقف وراء انتشار كلمة (الرجال خرفان ).. رضوى الشربيني إعلامية لا تصلح.. تصف الرجال بأنهم خرفان.. الإعلام المصرى له تاريخ راقى أين هذه من سلوى حجازى و ليلى رستم و نجوى ابراهيم.. وجود رضوى الشربينى وأمثالها في المؤتمرات والمنتديات أمر لا يليق.. لأننا لن نتعلم منها أي شى".

ونشر فتحي أبو حطب تغريدة، قال فيها "تجملي بالأخلاق يا رضوى".

بدوره، كتب محمد الشربجي : "لو رضوى الشربيني متوقفتش عن العمل واتشالت من البرنامج نهائيا انا هكون ايجابى و همسح قنوات CbC من الريسيفر... و يا ريت يكون فيه رجاله إيجابين تانين وعندهم نخوه و نقول لا للاسفاف".

في المقابل اعترض الصحفي اللبناني إيلي مرعب على هذا القرار قائلا : "حسابها وحرة فيه شو خصكم"، في إشارة إلى أن الشربيني كتبت المنشور على صفحتها الخاصة ولا يحق محاسبتها على ما ينشر على صفحاتها لا على منصات القناة التي تعمل فيها.

ودافعت دينا عن المذيعة المصرية: "رضوى الشربيني عملت بوست قالت فيه البنات متحبش تاكل لحم الخروف.. لكن تحب ترتبط بيه، واضح جدا من البوست إنها لا تقصد جميع الرجال وأى شخص بيتابعها يعرف انها تقصد عينة الخروف من الرجال المصيبة السودة من القناة التى تعمل بها الغير مهنية اللى حولتها للتحقيق لبوست على صفحتها الشخصية".

وهذه لم تكن المرة الأولى التي تثير فيها الشربيني الجدل بسبب تصريحاتها المناهضة للرجال، إلا أن قرار القناة التي استدعتها للتحقيق هو ما أثار دهشة البعض.