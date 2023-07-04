شاهد: في مشفى المدينة ـ أهالي جنين يحتمون من النيران الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

تنفذ إسرائيل منذ الإثنين عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، أدت حتى الآن إلى مقتل عشرة أشخاص.

في ظل استمرار العملية العسكرية الواسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في جنين، لجأ بعض الأهالي إلى مستشفى جنين الحكومي للاحتماء من القصف وإطلاق النيران.

وأفاد مسؤول فلسطيني، أن نحو 4 آلاف من سكان المخيم غادروا منازلهم منذ بداية العملية في المنطقة الواقعة بشمال الضفة الغربية المحتلة.

خروج الآلاف من المواطنين من منازلهم، في مشهد يعيد إلى أذهان الفلسطينيين مشاهد النكبة التي شهدت رحيل أو إجبار مئات الآلاف منهم على الرحيل عن مدنهم وقراهم في حرب عام 1948 مع إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الإثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلالها الجيش ضربات بطائرات مسيرة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش قتل الإثنين عشرة فلسطينيين في مخيم جنين فيما أصيب نحو مئة فلسطيني، عشرون منهم إصاباتهم خطرة.