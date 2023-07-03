فيديو: رئيس الورزاء الفلسطيني يقول إن الهجوم على جنين "محاولة لإزالة المخيم عن الوجود"

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الهجوم الإسرائيلي هو "محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله".

وأضاف: "إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصية على الاحتلال وغزواته مثلها مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا".

وطبقا لاشتيه، "هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات" كما دعا العالم إلى وقف العدوان على جنين فورا.

قتل الجيش الإسرائيلي الإثنين تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ثمانية منهم في مخيم جنين حيث ينفذ عملية توغل يتخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عامًا.

تشن إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر الإثنين بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

قال وزير الخارجية إلاسرائيلي إيلي كوهين إن القوات الإسرائيلية تضرب "بقوة كبيرة" منطقة جنين.

وصارت مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا للمواجهات بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيليّة التي كثّفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم ومزروعاتهم.

وتُعتبر مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا منتظمًا للمواجهات بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيليّة التي كثّفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم ومزروعاتهم.