امرأة ستينية تلقى حتفها بعد تعرضها لهجوم تمساح في جنوب شرق الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

هذه الزواحف شائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخصوصاً في ولاية فلوريدا، حيث يمكن رؤيتها وهي تعبر الشارع أو تستمتع بأشعة الشمس على مروج نوادي الغولف.

قُتلت امرأة تبلغ 69 عاماً إثر تعرضها لهجوم تمساح في جنوب شرق الولايات المتحدة بينما كانت تمشي مع كلبها بالقرب من بحيرة محاذية لملعب غولف، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة منطقة بوفور في بيان، إنه عثر على المرأة المقيمة في هيلتون هيد آيلاند بولاية ساوث كارولينا، فاقدة للوعي صباح الثلاثاء على حافة بركة بعد أن هاجمها تمساح.

وأشارت إلى أنّ عمليات الإنقاذ تعثّرت بسبب ملازمة الحيوان المكان لـ"مراقبة" الجثة.

وهذا "ثاني هجوم قاتل ينفّذه تمساح في المقاطعة (...) في أقل من عام"، بحسب الشرطة.

وفي آب/أغسطس 2022، تعرّضت امرأة تبلغ 88 عاماً لهجوم تمساح قرب منزلها ما أدى إلى مقتلها.

وهذه الزواحف شائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخصوصاً في ولاية فلوريدا، حيث يمكن رؤيتها وهي تعبر الشارع أو تستمتع بأشعة الشمس على مروج نوادي الغولف.