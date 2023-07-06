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منظمة غير حكومية تتهم شركات مناجم صينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

عامل إنقاذ عند مدخل منجم فحم في ليانيوان بمقاطعة هونان جنوب الصين، الأربعاء 17 ديسمبر 2008.
عامل إنقاذ عند مدخل منجم فحم في ليانيوان بمقاطعة هونان جنوب الصين، الأربعاء 17 ديسمبر 2008. Copyright AP/AP2008
بقلم:  يورونيوز

تهيمن الصين على مجال معالجة وتنقية المعادن الضرورية لعملية الانتقال، ولا سيما النحاس والنيكل والكوبالت المستخدمة مثلًا في البطاريات.

اتهمت منظمة غير حكومية شركات صينية تعمل في مجال استخراج معادن ضرورية للانتقال في مجال الطاقة بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان خارج الصين منذ 2021، في تقرير صدر الخميس.

وأورد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أن 39 شركة مناجم صينية ضالعة في 102 حالة يشتبه بأنها تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة بين كانون الثاني/يناير 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2022.

وقال متحدث باسم المنظمة "تظهر معطياتنا أن الانتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة شائعة في التنقيب عن معادن الانتقال (في مجال الطاقة) واستخراجها وتحويلها".

ومن أصل مجمل الحالات التي وقعت بحسب التقرير في 18 دولة، تم إحصاء 27 في إندونيسيا و16 في البيرو و12 في جمهورية الكونغو الديموقراطية و11 في بورما و7 في زيمبابوي، فضلا عن دول أخرى.

وتهيمن الصين على مجال معالجة وتنقية المعادن الضرورية لعملية الانتقال، ولا سيما النحاس والنيكل والكوبالت المستخدمة مثلا في البطاريات.

ومع توقع ازدياد الطلب العالمي على هذه المعادن بستة أضعاف بحلول 2040 دعت المنظمة الصين والدول حيث تنشط شركاتها إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" للحد من المفاعيل الضارة التي ترافق عملية الانتقال.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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