تقول الأمم المتحدة إنّ مخيّم جنين يعاني من "أعلى معدلات البطالة والفقر" مقارنة بمخيمات الضفة الغربية الأخرى، وإنّ العملية العسكرية قطعت إمدادات الماء والكهرباء عن جزء كبير منه
شنت اسرائيل غارات جوية على ما وصفته أهدافا في قطاع غزة فجر الأربعاء ردا على إطلاق خمسة قذائف صاروخية من القطاع وجرى اعتراضها بنجاح بحسب بيان الجيش الاسرائيلي.
وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن الغارات استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة دون وقع إصابات.
وفي الضفة الغربية المحتلة أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحد جنوده في مخيم جنين للاجئين مع بدء سحب قواته من المنطقة في أعقاب شن عملية عسكرية واسعة النطاق منذ يومين خلفت 12 قتيلا فلسطينيا وأكثر من مئة جريح بعضهم في حالة خطرة.
آخر التطورات في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي
العملية الإسرائيلية في جنين "انتهت رسميا"
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء انتهاء عملية واسعة كانت مستمرة منذ يومين في جنين في الضفة الغربية المحتلة قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.
وأفادت ناطقة باسم الجيش وكالة فرانس برس "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".
وكان الجيش الإسرائيلي باشر فجر الاثنين أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة مستخدما مئات الجنود وموجها ضربات بمسيّرات ومستخدما جرافات عسكرية.
وباشرت القوات الإسرائيلية انسحابها من منطقة جنين مساء الثلاثاء على ما أفاد ناطق عسكري وكالة فرانس برس.
خلال العملية في مخيم جنين للاجئين قال الجيش الإسرائيلي إنه كشف مخابئ ومخازن أسلحة ونفقا تحت الأرض يستخدم لتخزين المتفجرات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا.
مقتل جندي اسرائيلي في مخيم جنين في كمين
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحد جنوده في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة مع بدء سحب قواته من المنطقة في أعقاب شن عملية عسكرية واسعة النطاق منذ يومين خلفت 12 قتيلا فلسطينيا.
وشارك في العملية العسكرية على مخيم جنين التي أطلقتها فجر الإثنين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة، مئات الجنود إضافة إلى استخدام المسيّرات والجرافات الثقيلة.
وقال بيان الجيش الاسرائيلي "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية ضد البنية التحتية للارهابيين في مخيم جنين".
اسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ
شنت اسرائيل غارات جوية على أهداف في قطاع غزة الأربعاء ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وفق ما أفاد الجيش الاسرائيلي.
وقال الجيش في بيان "ردا على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق الليلة (الأربعاء)، يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بشن غارات على قطاع غزة"، حيث أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أنها استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة دون وقع إصابات.
الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين
بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية هناك استمرت 44 ساعة. وقال مصدر في الجيش إن بعض القوات خرجت بالفعل من المنطقة.
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء مغادرتها المدينة.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه استجوب أكثر من 300 مشتبه به منذ بدء العملية في وقت مبكر من يوم الإثنين، على الرغم من اعتقال 30 منهم فقط.
وخلال الحملة العسكرية، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات حددت وهدمت ما لا يقل عن ثمانية مواقع لتخزين الأسلحة، وستة مختبرات للمتفجرات مع مئات العبوات الجاهزة، وثلاث غرف حرب استخدمها مسلحون فلسطينيون لمراقبة القوات الإسرائيلية، وغيرها من "البنية التحتية للإرهاب".
وأضاف الجيش الإسرائيلي إنه صادر أيضا 24 بندقية و 8 مسدسات وعشرات العيارات النارية. كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي حوالي عشرين غارة بطائرات بدون طيار ضد أهداف مختلفة في مخيم جنين.
مفوّض حقوق الإنسان الأممي: العنف في إسرائيل والضفة الغربية "يجب أن يتوقف"
شجب مفوّض حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فولكر تورك الثلاثاء دوامة العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مشدّداً على "وجوب أن يتوقّف القتل".
وجاء في بيان لتورك أنّ "العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وعملية الدهس في تلّ أبيب تسلّطان الضوء بشكل مقلق على نمط من الأحداث مألوف للغاية: العنف لا يولّد إلا مزيداً من العنف. يجب أن يتوقف القتل والإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات".
ألمانيا: لإسرائيل "الحقّ بالدفاع عن نفسها" لكن عليها احترام مبدأ "التناسب"
أكّدت ألمانيا الثلاثاء أنّ لإسرائيل "الحقّ بالدفاع عن نفسها" لكن من واجبها أيضاً أن تحترم في عمليتها العسكرية الجارية في جنين بالضفة الغربية المحتلّة مبدأ "التناسب" المنصوص عليه في القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "نحن نتابع بقلق بالغ الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة"، مؤكّدة أنّ "لإسرائيل، ككلّ دولة، الحقّ في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب" لكن عليها أيضاً "واجب احترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي".
وإذ ندّدت الوزارة بـ"الهجوم الإرهابي" الذي نفّذه فلسطيني في تلّ أبيب الثلاثاء، طالبت "كلّ من لديه مسؤولية عن هذا الوضع" بأن "يبذل كلّ جهد لتهدئة الوضع الأمني المتوتّر ومنع المزيد من العنف".
رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
حضّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء الجيش الإسرائيلي على "ضبط النفس" وحماية المدنيين الفلسطينيين في الوقت الذي تشنّ فيه الدولة العبرية أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
وكرّر سوناك دعم بريطانيا "لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وادان ما وصفه ب "الاعمال الارهابية" الفلسطينية.
لكنّ رئيس الوزراء قال للنوّاب "يمكننا القول إنّ حماية المدنيّين يجب أن تكون الأولوية في أيّ عملية عسكرية ونحضّ الجيش الإسرائيلي على التحلّي بضبط النفس في عمليته وكافة الاطراف على تجنّب المزيد من التصعيد في كلّ من الضفة الغربية وغزة، سواء الآن أو في الأيام المقبلة".
وأكّد سوناك أنّ بلاده "دعت إسرائيل أيضاً إلى الالتزام بمبادىء الضرورة والتناسب عند الدفاع عن مصالحها الامنية المشروعة".
وأدّى هجوم دهس وطعن في تلّ أبيب إلى إصابة سبعة أشخاص يوم الثلاثاء قبل مقتل المشتبه به ، في اليوم الثاني لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة.
وأشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في غزة "بالعملية البطولية والنوعية" معتبرة إياها "ردّ فعل طبيعياً على جرائم الاحتلال في جنين".
حركة الجهاد الإسلامي تشيد بـ "العملية البطولية"
أشادت حركة الجهاد الإسلامي في غزة "بالعملية البطولية والنوعية التي نفذها مقاوم بطل في تل أبيب كرد أولي وطبيعي للمقاومة على ما يجري في جنين".
سبعة جرحى في عملية دهس في تل أبيب والشرطة تشل حركة السائقeuronewsأعلنت الشرطة وخدمة الإسعاف الإسرائيلية إصابة سبعة اشخاص في عملية دهس في تل أبيب فيما تمكنت الشرطة من شل حركة السائق
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