بقلم: يورونيوز

تقول الأمم المتحدة إنّ مخيّم جنين يعاني من "أعلى معدلات البطالة والفقر" مقارنة بمخيمات الضفة الغربية الأخرى، وإنّ العملية العسكرية قطعت إمدادات الماء والكهرباء عن جزء كبير منه

شنت اسرائيل غارات جوية على ما وصفته أهدافا في قطاع غزة فجر الأربعاء ردا على إطلاق خمسة قذائف صاروخية من القطاع وجرى اعتراضها بنجاح بحسب بيان الجيش الاسرائيلي.

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن الغارات استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة دون وقع إصابات.

وفي الضفة الغربية المحتلة أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحد جنوده في مخيم جنين للاجئين مع بدء سحب قواته من المنطقة في أعقاب شن عملية عسكرية واسعة النطاق منذ يومين خلفت 12 قتيلا فلسطينيا وأكثر من مئة جريح بعضهم في حالة خطرة.

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