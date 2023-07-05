شاهد: أنواع الأسلحة التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، الثلاثاء مصادرته آلاف الأسلحة والذخيرة بما فيها عبوات ناسفة ومختبرات لصناعة المتفجرات في مدينة ومخيم جنين.

ونشر الجيش الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء معطيات وأرقام للعملية العسكرية التي شنها على مدينة ومخيم جنين واستمرت 44 ساعة، كما يلي:

مصادرة وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، 24 بندقية من نوع M16, مئات الرصاصات والذخيرة لأسلحة متنوعة.

تدمير 6 مختبرات لصناعة المتفجرات والعثور على أكثر من 300 عبوة ناسفة ومواد لانتاج العبوات والأسلحة.

مصادرة عشرات الكيلوغرامات من المواد الكيمائية لتصنيع العبوات الناسفة.

كشف 6 فتحات لانفاق تحت أرضية وبؤرتيْن لتخبئة الأسلحة احتوت على العديد من الوسائل القتالية، كانت داخل شقق اختباء ومسجد ومخابئ في الأحياء السكنية إضافة إلى السيارات. "

استجواب أكثر من 300 مشتبه به واعتقال 30 منهم، وكشف 14 شقة لإدارة أعمال قتالية لمطلوبيين.

مصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية بقيمة مئات آلاف الشواكل.

وقد قتل 12 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب أكثر من 100 بينهم عشرون في حالة خطرة، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.