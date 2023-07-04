سبعة جرحى في عملية دهس في تل أبيب ومقتل السائق

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة سبعة أشخاص في عملية دهس في تل أبيب قبل أن يُقتل السائق، في وقت ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال قائد الشرطة الاسرائيلية يعقوب شبتاي "تمت تصفية المنفذ الذي جاء من الضفة الغربية. نحن نعرف بعض التفاصيل عنه. ومازال التحقيق جاريًا".

وقالت الشرطة في بيان باللغة العربية "تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن مركبة دهست عددًا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب".

واكدت الشرطة وفق المعلومات الأولية أن السيارة التي كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال اصطدمت بمشاة في شارع بنحاس روزين، وأن السائق "نزل من السيارة وطعن آخرين بأداة حادة. مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".

وأضافت الشرطة أن "وصلت قوات الأمن والإنقاذ إلى مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابساته".

وقالت خدمة الإسعاف أن في أعقاب الهجوم في تل أبيب وصلنا إلى مكان الحادث مع اسعاف العناية المركزة و"كان هناك 5 مصابين يرقدون بالقرب من موقف للحافلات".

وأضافت أن بين الجرحى امرأة في حالة خطيرة عمرها 46 سنة.

ونقلت القناة 13 الاسرائيلية بالعبرية عن احد الشهود "أن راكب دراجة نارية شاهد المنفذ يطعن الناس "فقام باطلاق عيارات نارية اتجاهه وأسقطه. لولا ذلك لاستمر بالطعن".

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن "العملية البطولية في تل ابيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين. هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه. نشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين".

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي في غزة "بالعملية البطولية والنوعية التي نفذها مقاوم بطل في تل أبيب كرد أولي وطبيعي للمقاومة على ما يجري في جنين".

تشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الاثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلالها الجيش ضربات بطائرات مسيرة. وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش قتل الإثنين عشرة فلسطينيين في مخيم جنين فيما أصيب نحو مئة فلسطيني، عشرون منهم إصاباتهم خطرة.