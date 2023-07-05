بقلم: يورونيوز

فتاة بعمر الـ 8 سنوات فشلت في لقاء بوتين في داغستان فبكت.. فاستدعاها إلى الكرملين

رغم انشغاله بالحرب التي خاضها قبل 500 يوم ضد جارته أوكرانيا والمفاجأة المدوية التي فجرتها مجموعة فاغنر قبل أيام، ونزلت كالصاعقة على رأس الرئيس الروسي إلا أن فلاديمير بوتين يبدو عازما على عيش أيامه دون ضغط، بعيدا عن دوي المدافع وكأن كل شيئ يسير على ما يرام من حوله.

انتشر مشهد في الساعات الأخيرة الماضية يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجول في الكرملين إلى جانب طفلة صغيرة ورجل وامرأة، وبدأت الكثير من التكنهات والتساؤلات تلوح حول هوية الفتاة التي استقبلها الرئيس وقضى معها ساعات عدة وهو بأمس الحاجة إلى استغلال هذا الوقت للقاء استخباراتيين وعسكريين للبقاء على آخر المستجدات حول الأوضاع في أوكرانيا.

ليتبين في ما بعد أن ريسات أبيكوفا الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات فشلت خلال زيارة الرئيس الأخيرة إلى داغستان بلقائه عندما كان يتحدث مع السكان المحليين، وبعد أن وصله خبر بكائها بحرقة، ورغبتها برؤيته قرر بوتين دعوتها ووالديها إلى موسكو.

ويظهر الرئيس وهو يقدم لها ولوالديها باقتان من الزهور عندما وصلوا إلى القصر.

ومن ثم نرة بوتين وهو يتجول والفتاة في الكرملين قبل أن يأخذها في زيارة إلى مكتبته الخاصة ومن ثم يجلسون معا على طاولة لتناول الشاي.

يقول بوتين: "عندما غادرت ديربند، رأيت صورة لك وأنت تبكين.. للأسف، أنا لا أستطيع التحدث مع كل من كانوا متوجودين في الميدان، إلا أن ردة فعلك أزعجتني، وبما أنني لا أستطيع السفر كثيرا في هذا الوقت، ولا يمكنني في كثير من الأحيان مغادرة موسكو، فقد قررت دعوتك مع والديك".