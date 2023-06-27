روسيا تجري تدريبات فوق بحر البلطيق.. زيلينسكي: نحقق تقدمًا في جميع القطاعات

بقلم: يورونيوز

لا تزال حادثة تمرّد قوات فاغنر في روسيا تسيطر على المشهد العالمي، حيث اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بأنهم أرادوا حدوث "اقتتال بين الأشقاء" الروس.

وفي أول خطاب له منذ انتهاء التمرد، قال بوتين إنه أصدر أوامر لتجنب إراقة الدماء، ومنح عفوا لمقاتلي فاغنر الذين شكل تمردهم التحدي الأكبر حتى الآن لحكمه المستمر منذ عقدين.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن المسؤولين يراقبون "عن كثب" الاضطرابات في الدولة النووية.