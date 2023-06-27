روسيا تجري تدريبات فوق بحر البلطيق.. زيلينسكي: نحقق تقدمًا في جميع القطاعات

لا تزال حادثة تمرّد قوات فاغنر في روسيا تسيطر على المشهد العالمي، حيث اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بأنهم أرادوا حدوث "اقتتال بين الأشقاء" الروس.
وفي أول خطاب له منذ انتهاء التمرد، قال بوتين إنه أصدر أوامر لتجنب إراقة الدماء، ومنح عفوا لمقاتلي فاغنر الذين شكل تمردهم التحدي الأكبر حتى الآن لحكمه المستمر منذ عقدين.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن المسؤولين يراقبون "عن كثب" الاضطرابات في الدولة النووية.
زيلينسكي: نحقق تقدمًا في جميع القطاعات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جيش بلاده حقق تقدمًا يوم الإثنين في جميع قطاعات خط المواجهة.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور الذي ألقاه من قطار بعد زيارته لمواقع على الخطوط الأمامية "اليوم في جميع القطاعات، حقق جنودنا تقدما. إنه يوم سعيد".
وأضاف "أتمنى لأبنائنا المزيد من هذه الأيام".
روسيا تجري تدريبات تكتيكية بمقاتلات فوق بحر البلطيق
قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنها تجري تدريبات تكتيكية بطائرات مقاتلة فوق بحر البلطيق هدفها الرئيسي هو اختبار الجاهزية لأداء العمليات القتالية وعمليات المهام الخاصة.
وقالت الوزارة على تلغرام: "طواقم سو-27 (وهي طائرات مقاتلة) التابعة لأسطول البلطيق أطلقت النار من أسلحة محمولة جوا على صواريخ كروز وعلى محاكاة لطائرة عدو".
وأضافت "الهدف الرئيسي من التدريب هو اختبار مدى جاهزية طاقم الرحلة لأداء المهام القتالية والخاصة على النحو المنشود".
وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى تحسين المهارات، تقوم طواقم الطائرات المقاتلة "بمهام قتالية على مدار الساعة" لحراسة المجال الجوي لكاليننغراد.
وكالة: سفن روسية دخلت بحر الفلبين
ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الثلاثاء أن كتيبة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي دخلت الأجزاء الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام في إطار ممر بحرى بعيد المدى.
ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للأسطول قولها إن الطواقم ستجري مناورات "مع إظهار الوجود البحري" في منطقة آسيا المحيط الهادي و"في إطار تعزيز الشراكات".
وليس هناك مزيد من التفاصيل حول عدد السفن المشاركة.
تعكف روسيا على تعزيز دفاعاتها في مناطقها الشرقية الشاسعة الواقعة على الحدود مع منطقة آسيا المحيط الهادي، إذ تتهم الولايات المتحدة بتعزيز وجودها هناك وإثارة المخاوف الأمنية في اليابان وفي أنحاء المنطقة.
فيديو : شاهد: أوكرانيا تكثف تدريب جنود المستقبل بالقرب من الحدود الروسيةeuronewsفيديو : تقوم كييف بتكثيف تدريباتها لجنود المستقبل تحسبا لهجوم مضاد خاصة وأنها تعلم أن الروس أفضل تنظيماً وأكثر دقة بكثير مما كانوا عليه في بداية الحرب.
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