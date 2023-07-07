القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وتقتل فلسطينيين اثنين بالبلدة القديمة

بقلم: يورونيوز

قُتل فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، برصاص القوات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوات إسرائيلية البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تقتل شابين.

وأشارت الوكالة إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في المكان، ما أسفر عن إصابة شابين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان: إن طواقمها "نقلت جثماني شهيدين من البلدة القديمة في نابلس".

وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها تعاملت مع "إصابة أخرى بالرصاص الحي في الظهر والقدم".

ويأتي ذلك بعد أقل من يومين من عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، قُتل خلالها 12 فلسطينيًا، وأصيب 140 بينهم 30 بجراح خطيرة.

والإثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية واستخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين فجر الأربعاء، ليختتم أكبر عملية عسكرية له في المدينة منذ أكثر من 20 عامًا.