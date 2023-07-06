EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

جرّافات إسرائيل مّرت من هنا.. شاهد حجم الدمار في جنين

امرأة تمر من طريق مخربة أمام حطام سيارة في إحدى شوارع مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. 2023/07/05
امرأة تمر من طريق مخربة أمام حطام سيارة في إحدى شوارع مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. 2023/07/05 Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز

الاقتحام خلف أكواما من الركام بسبب تجريف الشوارع وتحطيم السيارات، وتخريب البيوت التي أحدثت في جدرانها فتحات، وأجبر 3 آلاف فلسطيني من سكان مخيم جنين، الذي يقطنه حوالي 18 ألف نسمة، على النزوح عن منازلهم.

بالإعلان عن مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد، أنهت القوات الإسرائيلية الاقتحام العسكري الواسع، الذي امتد طيلة يومين في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة. كما انتهت العملية باعتقال 300 فلسطيني.

من بين الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، الفتى عبد الرحمان حسن أحمد حردان، البالغ من العمر 16 عاما، الذي أصيب برصاصة في الرأس، رغم أنه كان لا يحمل سلاحا. 

الاقتحام خلف أكواما من الركام بسبب تجريف الشوارع وتحطيم السيارات، وتخريب البيوت التي أُحدثت في جدرانها فتحات، وأجبر 3 آلاف فلسطيني على الأقل من سكان مخيم جنين ، الذي يقطنه حوالي 18 ألف نسمة، على النزوح عن منازلهم. 

تمت عملية الاقتحام بتجنيد جيش الدولة العبرية للمئات من عناصره، مع إطلاق مسيرات هجومية وآليات مدرعة في المخيم، حيث توجد فصائل فلسطينية مسلحة.

لاقت عملية الاقتحام إدانات واسعة من دول ومنظمات، وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطينيين في ساحة مستشفى جنين العمومي، قائلة إن ذلك يمثل ذروة العدوان الإسرائيلي حسب تعبيرها. 

مواضيع إضافية

بعد حوارة وترمسعيا قرية "أم صفا" في مرمى اعتداءات المستوطنين.. وإسرائيل تصفها بـ "الإرهاب القومي"

من ترمسعيا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يذكر: إسرائيل قوة احتلال وملزمة بحماية الأرواح والممتلكات

مسيرة الأعلام: عشرات الآلاف من المستوطنين يقتحمون القدس الشرقية في يوم احتلالها ويهتفون الموت للعرب

Hot Topic

المزيد عن موضوع

فلسطين