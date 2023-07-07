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إصابة أكثر من 80 شخصًا في تصادم حافلتين في حي مانهاتن بنيويورك

صورة لموقع تصادم الحافلتين
صورة لموقع تصادم الحافلتين Copyright FDNY/TWITTER
بقلم:  يورونيوز

أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحًا مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصًا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن ميرفي نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحادث وقع في حوالى الساعة 19,00 (23,00 ت غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وتظهر في لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

وقال بول هوبر نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". 

وأضاف: "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحًا أن أيًا من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددًا كبيرًا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحًا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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