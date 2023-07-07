إصابة أكثر من 80 شخصًا في تصادم حافلتين في حي مانهاتن بنيويورك

بقلم: يورونيوز

أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحًا مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصًا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن ميرفي نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحادث وقع في حوالى الساعة 19,00 (23,00 ت غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وتظهر في لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

FDNY units are currently operating at a bus collision on East 23rd Street and 1st Avenue in Manhattan. Currently there are approximately 40 injuries to civilians. pic.twitter.com/oFDKqwzk6w — FDNY (@FDNY) July 7, 2023

وقال بول هوبر نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو".

وأضاف: "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحًا أن أيًا من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددًا كبيرًا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحًا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.