واشنطن: طائرات روسية ضايقت مسيّرات أمريكية في سوريا للمرة الثانية خلال 24 ساعة

بقلم: يورونيوز

أكد جنرال أمريكي أن طائرات روسية ضايقت الخميس طائرات مسيّرة أمريكية أثناء مشاركتها في عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة.

وقال اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش في بيان إن "الطائرات العسكرية الروسية انخرطت في سلوك غير آمن وغير مهني الخميس، 9,30 صباحا بالتوقيت المحلي، أثناء تفاعلها مع طائرات أمريكية مسيّرة من طراز إم كيو-9".

وأضاف أن الطائرات الروسية "أطلقت قنابل مضيئة أمام الطائرات المسيّرة وحلقت بالقرب منها بشكل خطير، ما عرض سلامة جميع الطائرات المعنية للخطر".

وفي اليوم السابق للحادثة، قال غرينكويتش إن طائرات روسية أطلقت أيضًا قنابل مضيئة أمام مسيّرات كيو-9 أمريكية، بينما قام أحد الطيارين بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيّرات في الأجواء السورية.

صورة نشرها سلاح الجو الأمريكي U.S. Air Force via AP

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة روسية تسببت في تحطم طائرة مسيّرة تابعة لها أثناء نشاط لها فوق البحر الأسود، فيما نفت موسكو مسؤوليتها.