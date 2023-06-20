بقلم: يورونيوز

شنت روسيا هجومًا بعشرين طائرة بدون طيار من نوع شاهد كاميكازي إيرانية الصنع، على العاصمة الأوكرانية كييف.

استهدفت هجمات روسية جديدة "كثيفة" ليل الاثنين الثلاثاء كييف ومدينتي لفوف وزابوريجيا، على ما ذكرت السلطات العسكرية الأوكرانية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا على الفور.

وكتبت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف عبر تلغرام "هجوم جوي كثيف جديد على العاصمة"، موضحة أن مسيّرات متفجرة هاجمت المدينة على دفعات من جهات مختلفة.

وتم استهداف البنية التحتية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا. كما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية يوم الثلاثاء.

قال رئيس الإدارة العسكرية في لفيف ماكسيم كوزيتسكي، إن الهجوم لم يوقع إصابات.

وفقًا لتقرير عسكري قدمه هيئة قدمته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قامت الدفاعات الجوية بإسقاط 28 طائرة من دون طيار من مجموع 30 طائرة استخدمتها روسيا في الهجوم على المدينتين.