شنت روسيا هجومًا بعشرين طائرة بدون طيار من نوع شاهد كاميكازي إيرانية الصنع، على العاصمة الأوكرانية كييف.
استهدفت هجمات روسية جديدة "كثيفة" ليل الاثنين الثلاثاء كييف ومدينتي لفوف وزابوريجيا، على ما ذكرت السلطات العسكرية الأوكرانية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا على الفور.
وكتبت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف عبر تلغرام "هجوم جوي كثيف جديد على العاصمة"، موضحة أن مسيّرات متفجرة هاجمت المدينة على دفعات من جهات مختلفة.
وتم استهداف البنية التحتية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا. كما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية يوم الثلاثاء.
قال رئيس الإدارة العسكرية في لفيف ماكسيم كوزيتسكي، إن الهجوم لم يوقع إصابات.
وفقًا لتقرير عسكري قدمه هيئة قدمته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قامت الدفاعات الجوية بإسقاط 28 طائرة من دون طيار من مجموع 30 طائرة استخدمتها روسيا في الهجوم على المدينتين.
شاهد: جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ هيمارس الأمريكية الصنعeuronewsأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، يوم الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية.
فيديو : شاهد: راجمة روسية من طراز "تورنادو-جي" تطلق صواريخ من حقل مليء بشقائق النعمانeuronewsفيديو : نشرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين مقطعاً مصوّراً لعملية إطلاق صواريخ من راجمة من نوع "تورنادو-جي" وقالت إنها استهدفت مراكز للجيش الأوكراني شرق البلاد.
تسلم أوكرانيا نظام "سامب-تي"
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن أوكرانيا تسلمت وباتت تستعمل نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز "سامب-تي" من صنع فرنسي إيطالي، وجاء ذلك بعد أربعة أشهر من تعهد باريس منح كييف النظام.
وكانت باريس قد أعلنت في مطلع شباط/فبراير الماضي أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام "باتريوت" الأميركي. وقال ماكرون في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا حيث يحمي منشآت رئيسية ويحمي الأرواح".
من المفترض أن يساعد "سامب-تي مامبا" أوكرانيا في التعامل مع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات الروسية. وكان عسكري فرنسي قد قال لوكالة فرانس برس في رومانيا في كانون الأول/ديسمبر إنه بواسطة هذا النظام وراداره وقاذفاته المسلحة بثمانية صواريخ "أستر" بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا "يمكننا مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الجوية: الصواريخ البالستية قصيرة المدى والطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بالمسيّرة وحتى صواريخ كروز".
تطالب كييف منذ أشهر بتعزيز دفاعاتها الجوية، خاصة بعد موجة الضربات الروسية على بناها التحتية الحيوية باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في الخريف الماضي. وقد تم نشر "سامب-تي مامبا" أيضا في رومانيا لحماية مدينة كونستانتا الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود.
رامافوزا يشيد بالبعثة الإفريقية "التاريخية" لإحلال السلام في أوكرانيا
أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الإثنين ببعثة إفريقية تسعى للعب دور وساطة لإحلال السلام في أوكرانيا، واصفاً إياها بـ"التاريخية" لدى عودته من كييف وسان بطرسبورغ حيث عقد مباحثات لم تفض إلى أيّ نتائج بعد.
والتقى الوفد العالي المستوى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قبل التوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع رئيسها فلاديمير بوتين.
وقال رامابوزا في نشرة إخبارية أسبوعية الإثنين إن "هذه المبادرة كانت تاريخية من حيث إنّها المرة الأولى التي يقوم فيها القادة الأفارقة بمهمة سلام تتجاوز حدود القارة".
نقلت البعثة صوت قارة تضررت إلى حد كبير من تداعيات النزاع الأوكراني، خصوصا بسبب ارتفاع أسعار الحبوب.
وعرضت البعثة مقترحاً من عشر نقاط تشمل خفض التصعيد والاعتراف بسيادة البلدين وعدم عرقلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإعادة أسرى الحرب والأطفال إلى بلدانهم الأصلية.
بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة
أكّد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في بكين الإثنين أنّ الصين جدّدت تعهدها عدم تزويد روسيا أسلحة فتّاكة لاستخدامها في أوكرانيا، معرباً في الوقت نفسه عن قلقه من تصرفات شركات صينية خاصّة.
وقال بلينكن للصحافيين "نحن ودول أخرى- تلقّينا ضمانات من الصين أنّها لا تقوم ولن تقوم بتزويد مساعدة فتاكة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا".
أوزبكستان تبرم اتفاقًا مع غازبروم لاستيراد الغاز الروسي للمرة الأولى هذا الخريف
أعلنت أوزبكستان الإثنين توقيع عقد مدّته سنتَين مع مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للحصول على إمدادات غاز روسي، في سابقة لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى وهي منطقة تحاول موسكو إعادة توجيه صادراتها إليها في ظلّ العقوبات الدولية.
وقالت وزارة الطاقة في أوزبكستان في بيان إن شركتَي "أوزغازتريد وغازربوم إكسبورت أبرمتا عقدًا مدته عامان".
وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أنّ ذلك سيكون أول عملية استيراد للغاز الروسي من أوزبكستان.
وأكّدت أيضًا أن الشحنات ستبدأ "اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر (...) وبحجم سنوي إجمالي يبلغ 2,8 مليار متر مكعب تقريبًا" عبر خط أنابيب الغاز آسيا الوسطى-وسط الذي بُني في الحقبة السوفياتية والذي يربط روسيا بالجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.
سبعة جرحى في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا
أُصيب سبعة أشخاص بينهم طفل في ضربات أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، حسبما أعلن على تلغرام حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الاثنين.
استهدفت الضربات عدة مبان سكنية في حيّ فالويسك، وفق غلادكوف الذي نشر صورة للعبة محشوة قرب نافذة مكسورة في أحد المباني المتضررة.
وكتب غلادكوف على تلغرام "يتعرّض حي فالويسك لإطلاق نار من القوات الأوكرانية. بحسب معلومات أولية، جُرح سبعة أشخاص بينهم طفل يعاني من كسر في الترقوة"، مشيرًا إلى أن كل الجرحى أُدخلوا المستشفى.
واستهدفت ضربات أوكرانية الاثنين أيضًا قريتين في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب الحاكم رومان ستاروفويت.
وقال ستاروفويت على تلغرام "ضربت القوات الأوكرانية صباح اليوم (الاثنين) قى تيوتكينو وبوبوفو-ليجاتشي"، من دون التسبب بوقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن الضربات تسببت بانقطاع الكهرباء بشكل جزئي وبتضرر عدة سيارات.
من جهته، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الاثنين إسقاط مسيّرتين ليلًا فوق المنطقة التي ضمتها موسكو في العام 2014.
روسيا تعرقل إيصال المساعدات لضحايا تفجير سد كاخوفكا (الأمم المتحدة)
اتهمت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا الأحد روسيا بعرقلة إيصال المساعدات إلى ضحايا تفجير سد كاخوفكا في المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب الأوكراني.
ودُمّر في 6 حزيران/يونيو سد كاخوفكا الكهرمائي الواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون، ما استدعى إجلاء آلاف السكان وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وبيئية.
وقالت المنسقة دنيس براون في بيان إن "حكومة الاتحاد الروسي رفضت حتى الآن طلبنا الوصول إلى هذه المناطق الواقعة موقتا تحت سيطرتها العسكرية".
أضافت "الأمم المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للوصول إلى الجميع، بمن فيهم أولئك الذين يعانون عواقب التدمير الأخير للسد والذين يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة من أجل البقاء، أينما كانوا".
وحضت السلطات الروسية على "التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
الاتحاد الأوروبي يسرع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
قال مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون يوم الأحد في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليومية إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية.
وقال بريتون "سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة.. هذه حرب تتصاعد وتلعب (هذه الأسلحة) دورا حاسما فيها".
وأضاف "نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول".