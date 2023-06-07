شاهد: تدريبات لحلف الأطلسي على تزويد الطائرات بالوقود في الجو

بقلم: يورونيوز

هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إجراء التمرين بعد العملية الأولى في عام 2013.

انطلقت تمارين "تحدي القطب الشمالي 2023" والتي شاركت فيها 13 دولة مع حلف شمال الأطلسي، واستخدمت فيها حوالي 150 طائرة.

وجرى خلال التدريبات محاكاة عملية تزويد طائرات أف-15 (F15) بالوقود جوًا من طائرة "كي سي 135" (KC-135 Stratotanker)

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إجراء التمرين بعد العملية الأولى في عام 2013.

في هذا السياق، أوضح الرائد جارود إبنر، الذي أتمم 100 عملية تزويد وقود في الهواء، أن "هذه التدريبات دفاعية وتحاول محاكاة كل السيناريوهات الممكنة خلال التحليق"، وقال: "مهما كان لديك خبرة فأنت بحاجة لمزيد من التدريب، فهناك مواقف قد تظهر فجأة وتكون أكبر من خبراتك".