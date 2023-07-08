شاهد: الآلاف يتظاهرون في بنغلاديش ضد حرق القرآن في السويد

بقلم: يورونيوز

احتشد آلاف المسلمين يوم الجمعة في العاصمة البنغالية دكا للاحتجاج على حرق القرآن في السويد.

وتصاعد الغضب في الدول الإسلامية منذ يوم الأربعاء الماضي عندما أحرق رجل عراقي القرآن خارج مسجد في ستوكهولم في عيد الأضحى.

وحمل متظاهرون من جماعة أندولون بنغلادش المحافظة الإسلامية، والتي تدعم إدخال الشريعة الإسلامية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، لافتات وكتب عليها: "قاطعوا السويد" و"حرق القرآن إرهاب".

وحث زعيم المجموعة شهيد الإسلام، الحكومة على عدم الانخراط في الإطراء، بل أن تحذر السفير السويدي بشدة وأن تطرده إذا لزم الأمر.

وبنغلاديش دولة ذات أغلبية مسلمة يبلغ تعداد سكانها 160 مليون نسمة، لكنها تخضع لنظام قانوني يعتمد إلى حد كبير على القانون العام البريطاني.